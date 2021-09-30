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هاشتاج "صالون زهرة" يتصدر تويتر.. ومغردون: "تمثيلك شيء مُبهر"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:39 م
مسلسل صالون زهرة
مسلسل صالون زهرة
إسراء عبد الفتاح
تصدر اسم مسلسل "صالون زهرة" هاشتاج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقد تداول عدد كبير من رواد "تويتر" عدة مقاطع من المسلسل.

وأشاد البعض بتمثيل وأداء الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والتي تجسد دور البطولة في المسلسل بمشاركة كل من معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر.

وجاءت بعض ردود الأفعال كالآتي: "ااه يا جمالك وقوة ادائك وتمثيلك شيء مُبهر"، وأيضًا من ضمن التعليقات أيضًا: "يالله مبدعه مبدعه !! كل مشهد تسويه يوصل القلببببب ويأثر وزياده عليهم جماااااااله الي ماينوصف صالون زهرة".

جدير بالذكر أن مسلسل صالون زهرة، هو مسلسل لبناني يدور في إطار رومانسي كوميدي درامي، يعرض على شاهد VIP، من كتابة ندين جابر، وإخراج جو بوعيد.

الكلمات المفتاحية

نادين نسيب نجم صالون زهرة الفجر الفني

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