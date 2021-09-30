منافس الأهلي في كأس العالم للأندية.. فلامينجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس

تأهل فريق فلامينجو البرازيلي للمباراة النهائية ببطولة ​كوبا ليبرتادوريس​ لكرة القدم عقب فوزه على برشلونة جواياكويل الإكوادوري 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.





وسجل هدفي فلامينجو برونو هنريكي في الدقيقتين 18 و50.





وكان فلامينجو فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت في البرازيل بهدفين نظيفين ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب فائزا 4 / صفر.





وضرب فلامينجو موعدا في المباراة النهائية مع بالميراس البرازيلي، الذي تأهل للنهائي بعد تعادله أتلتيكو مينيرو البرازيلي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/1 مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.



