صبا مبارك تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور

خطفت النجمة صبا مبارك، أنظار متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







ظهرت صبا مبارك في الصورة باطلالة صباحية من داخل الصحراء وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة مما اثار اعجاب متابعيها







يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.