أول بطولة مطلقة.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن تفاصيل دوره في فيلم "إسود غامق" (خاص)

يشارك الفنان عمرو عبد العزيز، حاليًا في فيلم "روحي لك" من بطولة: إيهاب فهمي، منة فضالي، مروة عبد المنعم، مدحت تيخا، إسلام إسماعيل، شريف باهر، ومن تأليف ناجي عبد الله ومن إخراج مازن نيازي.





وكشف عمرو عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن دوره بالفيلم حيث قال أنه يجسد خلال الأحداث دور يُدعى "سحس" وهو سمسار شقق ويقوم بتأجير فيلا لطبيب في الأساس تسكنها الأشباح والعفاريت حيث يلجأ الأخير له لكي يساعده في الخروج من تلك الورطة، موضحًا أن ما حمسه للمشاركة في ذلك العمل هو أن الدور جديد عليه ويقدمه لأول مرة.



وعن كواليس العمل، أكد عمرو عبد العزيز، على أنها كانت لطيفة للغاية بشكل كبير والأبطال بينهم حالة من التناغم والحب خلف الكاميرا، مُضيفًا:" منة فضالي وإيهاب فهمي عشرة عمر الكاست كله حبايبنا، مازن نيازي أعرفه من ايام ما كان مساعد وده أول فيلم ليه عشان كده كلنا واقفين معاه".



وكشف عمرو عبد العزيز عن أعماله المقبلة حيث قال أنه يشارك في فيلم "إسود غامق"، ويبتعد فيه عن الكوميديا، ويقدم فيه دور البطولة المطلقة بمشاركة الفنان كريم الحسيني، ويجسد خلاله دور رجل أعمال ويكتشف بخيانة زوجته له، فيقوم بقتلها ويتهم صديقه بقتلها.