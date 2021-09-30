القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات بالصف

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط شخصين بمركز الصف جنوب المحافظة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز الصف جنوب الجيزة بالاتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما، وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات ملك إحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – عدد من الهواتف المحمولة )، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



