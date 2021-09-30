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القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات بالصف

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:30 م
مضبوطات
مضبوطات
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط شخصين بمركز الصف جنوب المحافظة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز الصف جنوب الجيزة بالاتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما، وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات ملك إحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – عدد من الهواتف المحمولة )، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

الكلمات المفتاحية

ضبط تجار مخدرات الصف الجيزة

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