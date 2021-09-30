حضري مكرونة بالسجق بهذه الطريقة

المقادير

- معكرونة : نصف كيلو (مكرونة قلم)

- سجق : 10 قطع

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- بهارات : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الحار : 1 حبة

- فلفل رومي : 1 حبة

- عصير طماطم : كوب

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

أحضري قدر مناسب وضعي به القليل من الزيت النباتي.

ضعي القدر على نار متوسطة واتركيه حتى يسخن الزيت قليلاً ثم أضيفي البصل إلى الزيت حتى يذبل ويكتسب اللون الذهبي.

أضيفي الثوم المهروس إلى البصل بعد ذلك ونقلبهما سوياً حتى تختلط الروائح سوياً.

أضيفي قطع السجق بعد ذلك إلى البصل والثوم وقلبي حتى يتغير لونه.

أضيفي قطع الفلفل الأخضر والفلفل الحار لمن يفضلون المأكولات الحارة ثم كوب من عصير الطماطم وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

قلبي المكونات سوياً واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج قليلاً ثم أضيفي رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة ونصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

اتركي السجق على النار لمدة 10 دقائق أخرى حتى يتشرب من التوابل ثم ارفعيه من على النار واتركيه جانباً حتى يبرد قليلاً.

أحضري طاجن فرن مناسب ونضع به المكرونة الأقلام بدون سلق.

اسكبي الخليط فوق المكرونة وسخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

أدخلي طاجن المكرونة بالسجق في الفرن الساخن واتركيه حتى ينضج تماماً ويحمر الوجه.