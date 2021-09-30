التضامن: معروضات "ديارنا" تزداد جودتها كل عام عن الآخر (فيديو)

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن، إن معرض ديارنا للأسر المنتجة في 6 أكتوبر يعد التاسع من نوعه هذا العام، لافتا إلى أن المعرض حقق إنجازات غير طبيعية.





وأشار "البكساوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المعرض حقق أرقام مرضية للعارضين والبالغ عددهم 380 عارضا، موضحا أن المعرض يضم معروضات متنوعة، معلقا: "أرقام المعرض وعدد العارضين في تزايد مستمر".



