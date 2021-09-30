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التضامن: معروضات "ديارنا" تزداد جودتها كل عام عن الآخر (فيديو)
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:33 م
هدى عبدالرازق
قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن، إن معرض ديارنا للأسر المنتجة في 6 أكتوبر يعد التاسع من نوعه هذا العام، لافتا إلى أن المعرض حقق إنجازات غير طبيعية.
وأشار "البكساوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المعرض حقق أرقام مرضية للعارضين والبالغ عددهم 380 عارضا، موضحا أن المعرض يضم معروضات متنوعة، معلقا: "أرقام المعرض وعدد العارضين في تزايد مستمر".
وأضاف عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن، أن المعروضات تزيد جودتها كل معرض عن الآخر، لافتا إلى أنهم يطرحون استمارة قبل موعد كل معرض، ويقوم كل راغب في الاشتراك ارفاق صور منتجاته للاختيار.