تأجيل دعوى المقامة ضد سارة التونسي لـ4 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس تأجيل الدعوى المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد في أحد الأعمال التي كانت تجمع الطرفين ليوم 4نوفمبر.

الإخلال بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل حرب أهلية

وكانت المحكمة الاقتصادية أحالت في وقت سابق، الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، وتطالب الدعوى الفنانة سارة التونسي بتعويض مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين جنيه، للإخلال بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل حرب أهلية لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الدعوى.

تعويض قدره 10 ملايين جنيه

وأقام الدعوى وكيل شركة العدل جروب للتعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما، وقال في الدعوى إن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني.