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محكمة فرنسية تدين ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني في انتخابات 2012

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
وكالات

 أدانت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، الرئيس السابق ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني في انتخابات 2012، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويواجه ساركوزي (66 عاما) مزاعم بأنه أنفق ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في السباق الرئاسي الذي خسره أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند في حملته الانتخابية، ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات. ويواجه ساركوزي، الذي كان رئيسا للبلاد من 2007 إلى 2012، عقوبة بالسجن تصل إلى عام وغرامة قدرها 3750 يورو (4580 دولارا) إذا ثبتت إدانته.

 

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في البداية في مارس، لكنها تأجلت لأن أحد المحامين نُقل إلى المستشفى مصابًا بفيروس كورونا، من المقرر أن حتى 22 يونيو. وستبدأ الإجراءات بعد أقل من ثلاثة أشهر من إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى. وقد استأنف هذا الحكم.

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