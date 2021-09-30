جامعة سوهاج تستقبل المرشح لمنصب عميد كلية التربية





وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق انه قد تقدم لشغل منصب عميد كلية التربية الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية السابق، مشيرًا الي انه تم فتح باب الترشيح لأعضاء هيئة التدريس بالكلية لشغل هذا المنصب في الفترة من ١١ الي ٢٠ سبتمبر الجاري.



معايير اختيار عميد كلية التربية



واوضح "عبد الخالق" إن اللجنة المختصة بترشيح عميد الكلية تقوم بتقييم المرشحين بناءًا علي عدة معايير منها التميز العلمي والفكري، الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، القيم الحاكمة والتفاعل الايجابي في ضوء الحفاظ علي الهوية المصرية، الي جانب معايير خاصه بجودة المشروع المتقدم من المرشح لتطوير الكلية



واستعرض الدكتور خالد عبد اللطيف المرشح لشغل المنصب خططته لتطوير الكلية من حيث الجودة وتطوير الجهاز الاداري، تحسين وضع الطلاب والخريجين، تحسين وضع اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتنمية قدراتهم، الي جانب عرض بعض المقترحات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وآليات تحسين وتطوير التعليم والتعلم وتحسين البحث العلمي والدراسات العليا.



عقدت اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية التربية بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، لقاءًا مع المرشح لشغل منصب العميد لعرض برنامجه، بحضور كلًا من الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ممثلًا عن مجلس الجامعة، والدكتور فيصل الراوي عميد كلية التربية الاسبق ممثلًا عن مجلس الكلية، الدكتور نادي كمال عزيز استاذ بجامعة اسوان والدكتور عاطف عبد الحميد سيد استاذ بجامعة حلوان ممثلين عن المجلس الاعلي للجامعات، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بمقر الجامعة القديم.