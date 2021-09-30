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بلغت تعاملاته مليون دولار.. الداخلية تضبط تاجر عملات أجنبية بالإسكندرية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:35 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة ملابس لقیامه بالإتجار غیر المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت مليون دولار أمريكي.


أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة قیام صاحب شركة ملابس، مقیم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندریة بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفیة وبأسعار السوق
السوداء من خلال تلقى تحویلات مالیة بالعملة الأجنبیة على حسابه بأحد البنوك نظیر إقامة معارض
ملابس داخل دولتین بالخارج وقیامھ عقب إستلامھ تلك المبالغ بإستبدالھا بالجنیھ المصرى خارج نطاق
السوق المصرفیة وبأسعار السوق السوداء مستفیدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.



عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھ، وبمواجھته إعترف بنشاطھ الإجرامى على النحو المشار إلیه، كما تبین أن حجم تعاملاته خلال الفترة من  (عام 2017 حتى عام 2019 (طبقًا للفحص المستندى ملیون دولار أمریكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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