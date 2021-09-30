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حكام مباريات الجولة الإفتتاحية من دوري القسم الثانى
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:38 م
هيثم حبيب ومصطفى الجندي
تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الخميس مباريات الجولة الأولى بدورى القسم الثانى وتحديدا المجموعة الثالثة حيث تقام 7 مباريات مختلفة فيما تأجل لقاء الرجاء و حرس الحدود.
ويستضيف دكرنس على ملعبه المنصورة فى ديربى دقهلاوى يديره تحكيميا إبراهيم المحجوب حكم منطقة بورسعيد ، ويحل أبوقير للأسمدة ضيفا على شيكو فى مباراة يديرها تحكيميا أحمد ناجى حكم منطقة القاهرة يعاونه محمود كثير ومحمد الغزالي وحكم رابع حسام نصار .
ويستضيف الأوليمبى على ملعبه فريق بلدية المحلة فى مباراة يديرها تحكيميا وائل فرحان حكم منطقة إسماعيلية ، ويدير أحمد ناصر مواجهة المصرى بالسلوم و ضيفه كفرالشيخ ، يعاونه مصطفى عطيه وكريم مهيا .
ويستضيف المجد السكندرى على ملعبه فريق سبورتنج فى مواجهة سكندرية يديرها محمد عباس مايو يعاونه حاتم علام واسلام عطا .
أسامة إسماعيل حكم منطقة الجيزة يدير مواجهة صيد المحلة وضيفه الحمام ، ويعاونه يعاونه محمود عامر وعمرو سعد وحكم رابع مصطفى إسماعيل .
أسامة إسماعيل حكم منطقة الجيزة يدير مواجهة صيد المحلة وضيفه الحمام ، ويعاونه يعاونه محمود عامر وعمرو سعد وحكم رابع مصطفى إسماعيل .
فيما يدير محمد العتبانى لقاء الزرقا ودمنهور بستاد الزرقا الرياضى يعاونه رضا جبر ومحمد صلاح وحكم رابع محمد سامي .