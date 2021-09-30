حكام مباريات الجولة الإفتتاحية من دوري القسم الثانى





ويستضيف المجد السكندرى على ملعبه فريق سبورتنج فى مواجهة سكندرية يديرها محمد عباس مايو يعاونه حاتم علام واسلام عطا .



أسامة إسماعيل حكم منطقة الجيزة يدير مواجهة صيد المحلة وضيفه الحمام ، ويعاونه يعاونه محمود عامر وعمرو سعد وحكم رابع مصطفى إسماعيل .









فيما يدير محمد العتبانى لقاء الزرقا ودمنهور بستاد الزرقا الرياضى يعاونه رضا جبر ومحمد صلاح وحكم رابع محمد سامي .

تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الخميس مباريات الجولة الأولى بدورى القسم الثانى وتحديدا المجموعة الثالثة حيث تقام 7 مباريات مختلفة فيما تأجل لقاء الرجاء و حرس الحدود.ويستضيف دكرنس على ملعبه المنصورة فى ديربى دقهلاوى يديره تحكيميا إبراهيم المحجوب حكم منطقة بورسعيد ، ويحل أبوقير للأسمدة ضيفا على شيكو فى مباراة يديرها تحكيميا أحمد ناجى حكم منطقة القاهرة يعاونه محمود كثير ومحمد الغزالي وحكم رابع حسام نصار .ويستضيف الأوليمبى على ملعبه فريق بلدية المحلة فى مباراة يديرها تحكيميا وائل فرحان حكم منطقة إسماعيلية ، ويدير أحمد ناصر مواجهة المصرى بالسلوم و ضيفه كفرالشيخ ، يعاونه مصطفى عطيه وكريم مهيا .