Advertisements

حكام مباريات الجولة الإفتتاحية من دوري القسم الثانى

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب ومصطفى الجندي


تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الخميس مباريات الجولة الأولى بدورى القسم الثانى وتحديدا المجموعة الثالثة حيث تقام 7 مباريات مختلفة فيما تأجل لقاء الرجاء و حرس الحدود.

ويستضيف دكرنس على ملعبه المنصورة فى ديربى دقهلاوى يديره تحكيميا إبراهيم المحجوب حكم منطقة بورسعيد ، ويحل أبوقير للأسمدة ضيفا على شيكو فى مباراة يديرها تحكيميا أحمد ناجى حكم منطقة القاهرة يعاونه محمود كثير ومحمد الغزالي وحكم رابع حسام نصار .

ويستضيف الأوليمبى على ملعبه فريق بلدية المحلة فى مباراة يديرها تحكيميا وائل فرحان حكم منطقة إسماعيلية ، ويدير أحمد ناصر مواجهة المصرى بالسلوم و ضيفه كفرالشيخ ، يعاونه مصطفى عطيه وكريم مهيا .

ويستضيف المجد السكندرى على ملعبه فريق سبورتنج فى مواجهة سكندرية يديرها محمد عباس مايو يعاونه حاتم علام واسلام عطا .

أسامة إسماعيل حكم منطقة الجيزة يدير مواجهة صيد المحلة وضيفه الحمام ، ويعاونه يعاونه محمود عامر وعمرو سعد وحكم رابع مصطفى إسماعيل .


 فيما يدير محمد العتبانى لقاء الزرقا ودمنهور بستاد الزرقا الرياضى يعاونه رضا جبر ومحمد صلاح وحكم رابع محمد سامي .

أخبار تهمك

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مستقبل كومان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 14 ساعة

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

12:18 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

09:00 ص

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements