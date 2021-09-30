نقيب المحامين يصدر قرارًا بإنشاء «مكتب للمتابعة»



أولًا: ينشأ مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والاعلان بها بالنقابة وبالنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارت أولًا بأول، والاخطار بنتيجة المتابعة.



ثانيًا: يشكل هذا المكتب من:



الأستاذ أحمد حامد عبده (شهرته أحمد ماهر ) مستشار قانونى بالمكتب الفنى

السيد عامر عبد التواب.

السيد سيد خليل.

الأستاذ مصطفى الهوارى المحامى متطوعًا بلا أجر.

الأستاذ محمد جمعة عضو المكتب الفنى.



ثالثُا: يعمل هذا المكتب تحت الاشراف المباشر محمد عبد الستار بدر عضو المجلس ولسيادته كافة الصلاحيات فى إدارة وتنظيم وتفعيل عمل المكتب.



رابعًا: يتم عرض موقف اعلان وتنفيذ القرارات أولًا بأول على النقيب.









أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بإنشاء مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والاعلان بها بالنقابة وبالنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات أولًا بأول، والاخطار بنتيجة المتابعة، ويعمل هذا المكتب تحت الاشراف المباشر للأستاذ محمد عبد الستار بدر عضو المجلس، ويتم عرض موقف إعلان وتنفيذ القرارات أولًا بأول على النقيب.وأوضح أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ولأهمية تفيعل القرارات الصادرة للعمل النقابى فى متابعة اعلانها وتنفيذها جاء القرار كالأتي: