بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقات الأحياء الراقية بالجيزة والقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكالون".

معلومات قطاع الأمن العام

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الكالون"، متخذين من دوائر مركز شرطة أوسيم، أقسام شرطة "ثان وثالث أكتوبر، الأهرام بالجيزة وأقسام شرطة النزهة، والقطامية، والتجمع الأول بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة خاصة بأحد المتهمين، وبحوزتهم فرد محلى وطلقتين، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، كما أضافوا بارتكابهم (12) واقعة سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط سيارات لدى عملائهم (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة)، كما أقر المتهمين بإعادتهم (7) سيارات لمالكيها بأسلوب "المساومة".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

