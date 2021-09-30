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طريقة تحضير كيكة جوز الهند
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:35 م
المقادير
- البيض : 4 حبات
- سكر : كوب
- جوز الهند : كوبان ونصف
- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة
- الزيت النباتي : ثلثان الكوب
- الفانيليا : ملعقة كبيرة
- حليب : كوب (سائل)
- دقيق : 2 كوب
- جوز الهند : كوب (للتزيين)
طريقة التحضير
- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي البيض، السكر، الفانيليا، الزيت والحليب.
- اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل.
- زيدي الدقيق، جوز الهند والبايكنغ باودر وقلبي المكونات حتى تتخلصي من التكتلات.
- اسكبي خليط الكيك في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج الكيك.
- أخرجي الكيك من الفرن ووزعي على الوجه جوز الهند.