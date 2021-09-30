طريقة تحضير كيكة جوز الهند

المقادير

- البيض : 4 حبات

- سكر : كوب

- جوز الهند : كوبان ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ثلثان الكوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب (سائل)

- دقيق : 2 كوب

- جوز الهند : كوب (للتزيين)





طريقة التحضير

- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي البيض، السكر، الفانيليا، الزيت والحليب.

- اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل.

- زيدي الدقيق، جوز الهند والبايكنغ باودر وقلبي المكونات حتى تتخلصي من التكتلات.

- اسكبي خليط الكيك في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج الكيك.

- أخرجي الكيك من الفرن ووزعي على الوجه جوز الهند.