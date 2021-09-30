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"ذبح عجل الفرح ومات".. وفاة شاب ليلة زفافة بالبحيرة (صور)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
شيع الآلاف من أهالي قري مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جثمان شاب عشريني توفي ليلة فرحه، بعد ذبح ذبيحة الفرح، لمثواه الأخير بمركز أبوحمص بالبحيرة، وسط حالة من الحزن.
تحول شادر الفرح إلى مأتم
حيث تحول شادر الفرح إلى مأتم لاستقبال المعزيبن بدلا من تهاني الفرح لتقديم التهاني إلي سرادق عزاء لاستقبال المعزيين بدلا من تهاني الفرح.

وقال محمد سعيد، أحد أصدقاء العريس المتوفي، أن الشاب يدعي مسعود أبو خضرة، ويبلغ من العمر 26 عامًا، كان يحتفل بليلة الحنة وذبح عجل الفرح، حيث قام بدعوة جميع الأهالي والأصدقاء والأقارب لمشاركتهم في ليلة العمر التي انتظرها طويلًا لإتمام زفافه على شريكة حياته.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من ذبح ذبيحة الفرح وأثناء فرحته مع المعازيم والرقص وفرحته التي كانت ظهرت على وجهه، فوجئ الجميع بسقوطه على الأرض، وتم التوجه به على الفور للمستشفي ولكن كان قد توفي وتحول الفرح لمأتم ونفس الشادر المعد للفرح واستقبال المعازيم، هو نفسه لاستقبال العزاء في مسعود.

وتابع صديق العريس، إنه تمت جنازة مسعود في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بمشاركة الآلاف من أهالي قري مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث توافد الآلاف من القري المجاورة لحضور الجنازة بعد انتشار صور وفاته في ليلة الحنة وقبل حفل الزفاف بساعات قليلة.

وكتبت "عبير"، شقيقة العريس علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، "كنت فرحان يا حبيبي بيوم فرحك يا وجع قلبي وقهرتي عليك يا مسعود، كانوا جايين يفرحوا معاك جم صلوا عليك، وجعت قلبي عليك يا خويا، مشيت وسيبتنا بدري ليه يا عريس، كنا لسه بنرقص سوا يا حبيبي وتقول لي أنا هتجوز خلاص شوفتي صورتي بالبدلة يا عبير استني أوريهالك".
"ذبح عجل الفرح ومات".. وفاة شاب ليلة زفافة بالبحيرة (صور)
"ذبح عجل الفرح ومات".. وفاة شاب ليلة زفافة بالبحيرة (صور)
"ذبح عجل الفرح ومات".. وفاة شاب ليلة زفافة بالبحيرة (صور)
"ذبح عجل الفرح ومات".. وفاة شاب ليلة زفافة بالبحيرة (صور)
"ذبح عجل الفرح ومات".. وفاة شاب ليلة زفافة بالبحيرة (صور)
"ذبح عجل الفرح ومات".. وفاة شاب ليلة زفافة بالبحيرة (صور)

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