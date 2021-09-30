بعد عمليات بيع وهمية بقيمة 40 مليون جنيه.. القبض على تاجر أقمشة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب محل أقمشة لقیامه بالإتجار فى في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 40 ملیون جنیه، عقب قیامه بإجراء عملیات بیع وھمیة.

معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة قیام (صاحب محل لتجارة الأقمشة - مقیم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندریة – له معلومات جنائیة) بممارسة نشاطًا إجرامیًا فى مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفیة، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحًا لمزاولة نشاطھ المؤثم، حیث یقوم بإجراء عملیات بیع وھمیة لبعض الأجانب المقیمین داخل البلاد من خلال ماكینات نقاط البیع بالعملة الأجنبیة باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بھم والصادرة من بنوك "بالخارج"، وعقب ذلك یقوم بتسییل تلك المبالغ وإستبدالھا لھم بما یعادلھا بالجنیھ المصرى خارج نطاق السوق المصرفیة وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالیة، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجھته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إلیه.



كما تبین أن حجم تعاملاتھ خلال عامین طبقًا للفحص المستندي (40 (ملیون جنیه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.