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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد الطقس استمرار انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
 
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة
شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة 
 
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أكتوبر
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبر
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 4 أكتوبر
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5 أكتوبر
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

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