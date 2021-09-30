الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن لعام واحد على خلفية نفقات حملته الرئاسية

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، حكمًا على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن لعام واحد على خلفية نفقات حملته الرئاسية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أدانت المحكمة الفرنسية، الرئيس الأسبق ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني في انتخابات 2012.

ويواجه ساركوزي (66 عاما) مزاعم بأنه أنفق ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في السباق الرئاسي الذي خسره أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند في حملته الانتخابية، ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات. ويواجه ساركوزي، الذي كان رئيسا للبلاد من 2007 إلى 2012، عقوبة بالسجن تصل إلى عام وغرامة قدرها 3750 يورو (4580 دولارا) إذا ثبتت إدانته.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في البداية في مارس، لكنها تأجلت لأن أحد المحامين نُقل إلى المستشفى مصابًا بفيروس كورونا، من المقرر أن حتى 22 يونيو. وستبدأ الإجراءات بعد أقل من ثلاثة أشهر من إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى. وقد استأنف هذا الحكم.