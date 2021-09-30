إحالة المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك لسرقته بالسلام



قررت نيابة السلام إحالة المتهمين بالشروع في قتل سائق مركبة توك توك وسرقته بالإكراه بالسلام لمحكمة الجنايات.

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا مفاداه وجود سائق مصاب بعدة طعنات نافذة وسرقة مركبة التوك توك الخاصة به.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ومن خلال التحريات تم اكتشاف مرتكبي الواقعة وتم ضبطهم وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

اعتراف الجناة

وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم أثناء قيام المجني عليه بتوصيلهم لأحد المناطق بمدينة السلام اعتدوا عليه بسلاح أبيض مسببين له عدة طعنات متفرقة بالجسد بهدف سرقته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.