Advertisements

إحالة المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك لسرقته بالسلام

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:52 م
متهم
متهم
هايدي شعبان

قررت نيابة السلام إحالة المتهمين بالشروع في قتل سائق مركبة توك توك وسرقته بالإكراه بالسلام لمحكمة الجنايات.
بداية الواقعة
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا مفاداه وجود سائق مصاب بعدة طعنات نافذة وسرقة مركبة التوك توك الخاصة به.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ومن خلال التحريات تم اكتشاف مرتكبي الواقعة وتم ضبطهم وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
اعتراف الجناة
وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم أثناء قيام المجني عليه بتوصيلهم لأحد المناطق بمدينة السلام اعتدوا عليه بسلاح أبيض مسببين له عدة طعنات متفرقة بالجسد بهدف سرقته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مستقبل كومان

منذ ساعتين و 36 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

12:18 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

09:00 ص

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements