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بعد افتتاح القسم.. سقوط إمبراطور الكيف بالمنيرة وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:55 م
الداخلية
الداخلية
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط 10 آلاف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار، بمنطقة المنيرة الغربية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، مفادها قيام عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم شرطة المنيرة الغربية، بالإتجار في الأقراص المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.


وبمواجهته إعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مُتجري ومتعاطي المواد المخدرة.

الكلمات المفتاحية

مصر المنيرة المخدرات الداخلية اتجار المخدرات

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