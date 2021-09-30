رئيس هيئة الدواء يتفقد خط إنتاج مستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة (صور)

تفقد صباح اليوم رئيس هيئة الدواء المصرية، خط الإنتاج الأول لمستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة "أدوية لعلاج الأمراض الصدرية المزمنة" بشركة إم دي أي؛ وكذلك خط إنتاج مستحضرات الهرمونات بشركة ماركيرل.





وأكد رئيس هيئة الدواء خلال كلمته أن توطين صناعة الدواء هو الهدف الرئيسي الذي تضعه الهيئة نصب أعينها، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق الكامل مع الأستاذ الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة العامة والوقاية؛ وكذلك وزراة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، حيث تستهدف الهيئة استمرار تأمين توافر دواء آمن وفعال وذو جودة عالية بشكل منتظم ومستدام للمريض المصري، مع ضرورة فتح آفاق خارجية للتصدير.





وأشاد بخط إنتاج مستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة، وهو خط الإنتاج الأول من نوعه فى مصر، ومن المتوقع تشغيله نهاية أكتوبر المقبل، وأثنى على القدرات الإنتاجية العالية للشركة، وتطبيق أعلى معايير الجودة.





وأكد استمرار تقديم الهيئة كل سبل الدعم الفني للشركة المصنعة؛ لتيسير تسجيل وبدء تداول عدد من المستحضرات الهامة لأمراض الصدر المزمنة المخطط انتاجها محليًا على هذا الخط.





كما تفقد أيضا خط إنتاج الهرمونات، حيث تتميز الشركة بإنتاج الأقماع الهرمونية.





وأشادت شركة ماركيرل بالدعم الفنى والإجرائى الذى تقدمه هيئة الدواء المصرية، والتطور الذى يشهده قطاع الدواء وانعكاس ذلك الإيجابي على سوق الدواء المصرى، كما أشادت بالإهتمام الذى توليه الهيئة لرفع تنافسية المستحضرات الدوائية المصرية عالميًا، وكذلك الخطوط الانتاجية المصرية؛ وأوضحت شركة ماركيرل أن الشركة بصدد الحصول على الشهادة الأوروبية فى تطبيق معايير جودة التصنيع الجيد (European GMP)، لخطوطها الإنتاجية.



