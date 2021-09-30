اليوم.. تقام عروض اليوم الثالث من المهرجان القومي للمسرح

يعد اليوم الثالث من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة "الكاتب المسرحي المصري"، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتى تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل



وتبدأ أولى فعاليات اليوم بإقامة الجلسة الأولى من الساعة 11 صباحا إلى 1 ظهرا، وتتضمن ثلاث محاور الأولى "دور الترجمة في النهضة المسرحية" ويتحدث فيها الدكتور مصطفى رياض، والثانية "نجوم الاقتباس في المسرح المصري من الرواد حتى مطلع الألفية الجديدة"





ويتحدث فيها الدكتور عمرو دوارة، والثالثة تحت عنوان "التمصير فى المسرح المصرى من الرواد إلى المسرح المعاصر" ويتحدث فيها الدكتورة نجوى عانوس.