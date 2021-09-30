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اتحاد الفنانين العرب يقدم مبادرات جديدة بمناسبة مرور 35 عامًا على تأسيسه

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:11 م
اتحاد الفنانين العرب
اتحاد الفنانين العرب
آيه عبد العزيز
احتفل الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية بمصر أمس الأربعاء، وذلك بمناسبة مرور 35 عامًا على تأسيس الاتحاد وذلك بمقر جمعية خليجيون في حب مصر بالقاهرة.

بدأ اليوم باجتماع موسع تحت عنوان «التحديات.. افاق المستقبل» ضم اعضاء الاتحاد من كافة ربوع الوطن العربي، وقد رحب المخرج مسعد فودة بالحضور وصرح بانه اليوم جاء ليستمع لصوت الاعضاء لان الاتحاد يرغب في دعم اي مبادرة من اي مكان ليرجع الى سابق عهده.

واكد مسعد على ان الامل والتفاؤل هو منهجنا في ادارة الاتحاد والتعامل مع الاعضاء فلم تنقطع صلتنا بالدول العربية رغم كل الظروف وكل زملائه بفروع الاتحاد في دول قد تكون بها ازمات مثل: العراق والكويت ولسعودية واليمن سواء ازمات سياسية او ازمة جائحة كورونا، واضاف مسعد ان نقابة المهن السينمائية بمصر تدعم الاتحاد، وهو يعلم ان ظروف الاعضاء في باقي الدول قاسية.

واشار "مسعد" إلى ان الاتحاد مؤسسة دولية وجامعة الدول العربية انقسمت ولكن لم ينقسم الاتحاد فكما فعلنا في الماضي من خلال دعم تقديم عرض مسرحي عربي والذي قدم تحت عنوان «وا قدساه» بطولة محمود ياسين ومن اخراج التونسي منصف السويسي وتم عرضه في كل الدول العربية فنحن نحتاج الى مبادرة او مشروع يتم اطلاقه من هذا الاجتماع.

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