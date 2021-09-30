Advertisements

في مسلسل "60 دقيقه"..ياسمين رئيس تكتشف أن زوجها متحرش

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:15 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ايه عبد العزيز


احتدمت أحداث مسلسل 60 دقيقة للنجمة ياسمين رئيس بعد اكتشافها لخيانة زوجها واغتصابه لمرضاه أثناء علاجه النفسي لهم، لتبقى في وضع لا يُحسد عليه، إما أن تقف ضده وتؤكد جرائمه، أو تدعمه وتنكر كل ما قام به، فما الذي ستقوم به ياسمين، خاصةً وبعد فتور العلاقة بينهما وشعورها بعدم الاطمئنان، ليبدأ مسلسل 60 دقيقة في إثارة قضايا مهمة مثل التحرش والعنف ضد المرأة بكافة أنواعه والاستغلال الجنسي من خلال شخصياته وأحداثه.

وكشفت الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل 60 دقيقة، والذي يُعرض حصريًا على شاهد vip عن اعتراف الفتاة المنتحرة سارة (فاطمة البنوي) بأن طبيبها النفسي أدهم (محمود نصر) قد تحرش بها في عيادته واغتصبها، لترفع عليه قضية وتتولاها المحامية مريم (شيرين رضا)، التي حاولت إمالة ياسمين (ياسمين رئيس) في صفها، ولكن الأخيرة تركتهما ومضت.

ودافع أدهم عن نفسه أمام زوجته ياسمين عن أن سارة مصابة الفصام، ذلك ما يجعلها تتوهم علاقات لم تحدث، وتسمع أصواتًا لا تصدر، وتبقى دائمًا في عنف تجاه كل ردود الأفعال، ولا تتقبل العلاج، وهذا ما جعلها تضطر للانتحار، صدقت ياسمين تبريرات أدهم، الذي أثبت برائته في القضية، ولكن انتهت الحلقة بذهاب سارة إليه والانتحار أمامه.

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقاته يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، ويوم الخميس 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، حصريًا على منصة شاهد vip.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضًا فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.

الكلمات المفتاحية

ياسمين رئيس مسلسل 60 دقيقة

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ ساعة و نصف

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

ملوك الجدعنة".. حصرياً على "MBC مصر" في رمضان

مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة السابعة من "ملوك الجدعنة"

بعد الحلقة الثانية عشر من "ملوك الجدعنة".. عمرو سعد يتصدر تريند رقم واحد في الإمارات

عمرو سعد يتصدر التريند و"ملوك الجدعنة" الأكثر مشاهدة علي "شاهد vip"

خاص للفجر الفني.. ديكور "ملوك الجدعنة" يتخطى ١٥ مليون جنيه.. تعرف على التفاصيل!

تعرف علي موعد عرض مسلسل "60 دقيقة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

09:00 ص

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

12:18 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements