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بهذه الكلمات إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بندوة توقيع كتاب "المتمردة"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:25 م
الهام شاهين
الهام شاهين
أروي حمدي
بهذه الكلمات إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بندوة توقيع كتاب المتمردة
شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصور جديدة لها من ندوة أمس الأربعاء، بالمجلس الأعلي الثقافة بدار الأوبرا المصرية عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علقت "إلهام" على الصور قائلة "سعيدة حدا بندوة توقيع الكتاب المتمردة الذي أصدره المهرجان القومي للمسرح المصري بمناسبة تكريمي في هذا المهرجان شكرا للكاتب جمال عبد الناصر.. وأ.يوسف إسماعيل رئيس المهرجان".



وتابعت إلهام شاهين: "وشكرا لكل الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا الندوة لمناقشة محتوي الكتاب.. كانت ندوة أكثر من رائعة وأسعدتني أرائكم فيا جدا.. تحياتي للجميع".


يذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في مسلسل "زي القمر" حدوتة "حتة مني" وهي من بطولة إلهام شاهين، ليلي علوي، جومانا مراد، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان، ومن تأليف شهيرة سلام، إخراج حسام على.

الكلمات المفتاحية

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