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محافظ القاهرة يكشف عن المحال المستثناه من مواعيد الغلق الشتوية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:09 م
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي سيتم تطبيقها بدء ً من يوم غد الجمعة،  والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء.

كما شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية، نشاطها شتاء من الساعه 7 صباحا ويتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءً.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال، أنه فيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساءً.

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فقد أشار المحافظ ان مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 6 مساءً.

وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن يومي الخميس والجمعة، سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا حتى 11 مساءً، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعه من 5 صباحا حتى 1 صباحا.

يذكر أنه سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاءً.

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محافظة القاهرة المحال التجارية اللواء خالد عبدالعال اخبار مصر

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