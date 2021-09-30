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لطلاب الثانوية.. دليلك لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:12 م
تنسيق
تنسيق
محمد العطار
يبحث طلاب الثانوية العامة خلال الساعات الحالية عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2021، بعد أن انتهوا من تسجيل رغباتهم التي ترشحهم سواء للكليات أو المعاهد المختلفة.
أبرز المعلومات عن نتيجة المرحلة الثالثة 
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2021:

- مكتب التنسيق يواصل أعمال فرز رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة، المتقدمين للقبول بالجامعات للعام الجامعى 2021 2022، تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

- يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من أعمال الترشيح، على أن يتم إتاحة النتيجة للطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى.

- من المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 في مؤتمر صحفي تقوم به وزارة التعليم العالي.

- تضم نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة من الدور الأول الثانوية العامة والدور الثاني.

- يمكنك معرفة الكلية المرشحة إليك بسهولة من خلال بوابة الحكومة المصرية حيث يمكنك إدخال الرقم السري الخاص بالطالب ومعرفة الكلية المرشحة وطباعتها لحاجتها فيما بعد.

- يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى على أن يتم تطبيق نفس للقواعد المعمول بها، المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.


وعلى جانب آخر، فمن المقرر أن تفتح الجامعات الخاصة باب المرحلة الثالثة وذلك على الاماكن الشاغرة فقط بالجامعات مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون المرحلة الرابعة بالتقدم مباشرة إلى الجامعات الخاصة في الكليات التي بها اماكن شاغرة وبنفس الحدود الدنيا المعلنة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي خالد عبد الغفار ثانوية عامة تنسيق التعليم العالي

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