Advertisements

بـ وردة حمراء.. ريهام أيمن في أحدث ظهور لها

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:26 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
أروي حمدي
تحرص الفنانه ريهام أيمن، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 


شاركت ريهام أيمن، جمهورها صور جديد لها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


ظهرت "ريهام" وهي مرتدية تيشرت باللون "الأسود" وبنطلون باللون "الأحمر"، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها، وكانت تحمل وردة باللون "الأحمر"، ووضعت مكياجا هادئا مما يتناسب مع جمالها" مما أدي إلي إعجاب جمهورها، وعلقت على الصور قائلة "مني لكم أتمني لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة".


ومن جانب أخر يذكر أن الفنانة ريهام أيمن شاركت في مسلسل "العارف" وهو من بطولة عادل إمام، ريهام أيمن، أحمد فلوكس، حسين غهمي، طلعت زكريا، رشا مهدي، ومن تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام.

الكلمات المفتاحية

مسلسل العارف بالوردة الحمراء الفنانة ريهام أيمن الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 4 ساعات

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. ريهام أيمن تستقبل الصيف بلوك جديد

رانيا يوسف تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"

رايا أبي راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

منة فضالي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"

ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

بوسي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

09:00 ص

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

12:18 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements