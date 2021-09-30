بـ وردة حمراء.. ريهام أيمن في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانه ريهام أيمن، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





شاركت ريهام أيمن، جمهورها صور جديد لها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





ظهرت "ريهام" وهي مرتدية تيشرت باللون "الأسود" وبنطلون باللون "الأحمر"، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها، وكانت تحمل وردة باللون "الأحمر"، ووضعت مكياجا هادئا مما يتناسب مع جمالها" مما أدي إلي إعجاب جمهورها، وعلقت على الصور قائلة "مني لكم أتمني لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة".





ومن جانب أخر يذكر أن الفنانة ريهام أيمن شاركت في مسلسل "العارف" وهو من بطولة عادل إمام، ريهام أيمن، أحمد فلوكس، حسين غهمي، طلعت زكريا، رشا مهدي، ومن تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام.