نائب رئيس البرلمان العربي: الحوكمة أصبحت قاطرة التطوير والتنمية

نيابة عن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، افتتح النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي أعمال الملتقى العربي الأول للإدارة والقانون حول الحوكمة، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي بالتعاون مع أكاديمية بوابة المعرفة والإدارة في القاهرة، تحت الرعاية رئيس البرلمان العربي.





حيث أكد على أن الحوكمة أصبحت في العصر الحالي قاطرة التطور والتنمية وعماد التقدم في جميع المجالات، مضيفًا أن انخراط الدول العربية في التطبيق الشامل للحوكمة لم يعد ترفًا أو رفاهية، وإنما أصبح أمرًا حتميًا إذا ما أراد العالم العربي أن يكون قوة مؤثرة وله مكانته اللائقة في المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب تبني إستراتيجيات عربية تهدف إلى تطبيق الحوكمة فى شتى المجالات، لاسيما وأنها تمس بشكل مباشر بناء وتقدم المجتمعات العربية كافة.



