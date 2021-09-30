Advertisements

نائب رئيس البرلمان العربي: الحوكمة أصبحت قاطرة التطوير والتنمية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
نيابة عن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، افتتح النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي أعمال الملتقى العربي الأول للإدارة والقانون حول الحوكمة، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي بالتعاون مع أكاديمية بوابة المعرفة والإدارة في القاهرة، تحت الرعاية رئيس البرلمان العربي.

حيث أكد على أن الحوكمة أصبحت في العصر الحالي قاطرة التطور والتنمية وعماد التقدم في جميع المجالات، مضيفًا أن انخراط الدول العربية في التطبيق الشامل للحوكمة لم يعد ترفًا أو رفاهية، وإنما أصبح أمرًا حتميًا إذا ما أراد العالم العربي أن يكون قوة مؤثرة وله مكانته اللائقة في المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب تبني إستراتيجيات عربية تهدف إلى تطبيق الحوكمة فى شتى المجالات، لاسيما وأنها تمس بشكل مباشر بناء وتقدم المجتمعات العربية كافة.

وشدد "عابد" على الدور الهام للبرلمانيين في تفعيل وتطبيق الحوكمة، لاسيما وأنهم يتحملون مسئولية كبيرة في هذا الشأن، انطلاقًا من دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستوريًا وقانونيًا، مضيفًا أن البرلمان العربي يُولي موضوع الحوكمة أهمية كبيرة وذلك في إطار إستراتيجية عمله الجديدة، وسيعمل على إعداد برامج تستهدف بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب في مجال تطبيق الحوكمة بمفهومها الشامل والمستدام.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 4 ساعات

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 16 ساعة

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان العربي: المرأة العربية نموذج للتضحية والعطاء غير المحدود

"العسومي": ناقشنا المحاور الرئيسية للشراكة المؤسسية بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي

مكافحة الإرهاب.. أبرز قضايا "العسومي" مع الاتحاد البرلماني الدولي

المعهد القومي للحوكمة يبحث التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

تعرف على تفاصيل إتفاقية التعاون المشترك بين البرلمان العربي وباكستان

"العسومي": تشتت الجهود الدولية والإقليمية وتعدد المبادرات، يمثل الإشكالية الأكبر في الحرب على الإرهاب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

09:00 ص

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

12:18 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements