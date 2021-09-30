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إزالة 171 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:15 م
حملات
حملات
أيمن الجرادي
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 171 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الاثنين 13 سبتمبر، وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج 
وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 115 حالة تعدي على أراضي مباني بمساحة 10 آلاف و475 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 56 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 41 فدان و10 قراريط
المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم
وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة

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