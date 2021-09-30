التعليم تحسم الجدل بشأن تدريس اللغة الأجنبية الثانية من رابعة ابتدائي بمدارس اللغات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لا جديد في اللغة الثانية الفرنسية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي كما هي في الأعوام السابقة، وجدير بالذكر أن اللغة الفرنسية يتم تدريسها في المدارس الرسمية لغات متميزة ولا يتم تدريسها في المدارس الرسمية لغات العادية أو المدارس الحكومية العربي".





وأضاف الوزير، في تصريح له عبر جروب "معا نستطيع التعليمي" : "وأيضا موضوع التوكاتسو ليس بجديد بل إنه موجود منذ سنين ويتم تطبيقه في مدارس كثيرة".





وقال: "يستمر تدريس اللغة الأجنبية الثانية من الصف الرابع الابتدائي كما كان في الأعوام السابقة ولا جديد في هذا الموضوع ولا يوجد قضية للجدل وانتهى الأمر بعقاب من وضع "الڤويس" على السوشيال ميديا وأثار موضوعًا من العدم".



