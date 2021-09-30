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التعليم تحسم الجدل بشأن تدريس اللغة الأجنبية الثانية من رابعة ابتدائي بمدارس اللغات

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:21 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريما خليفة
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لا جديد في اللغة الثانية الفرنسية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي كما هي في الأعوام السابقة، وجدير بالذكر أن اللغة الفرنسية يتم تدريسها في المدارس الرسمية لغات متميزة ولا يتم تدريسها في المدارس الرسمية لغات العادية أو المدارس الحكومية العربي".

وأضاف الوزير، في تصريح له عبر جروب "معا نستطيع التعليمي": "وأيضا موضوع التوكاتسو ليس بجديد بل إنه موجود منذ سنين ويتم تطبيقه في مدارس كثيرة".

وقال: "يستمر تدريس اللغة الأجنبية الثانية من الصف الرابع الابتدائي كما كان في الأعوام السابقة ولا جديد في هذا الموضوع ولا يوجد قضية للجدل وانتهى الأمر بعقاب من وضع "الڤويس" على السوشيال ميديا وأثار موضوعًا من العدم".

وكان قد تداولت بعض الصفحات على السوشيال ميديا تسجيلا صوتيا "فويس" يقول عكس ما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

الكلمات المفتاحية

رابعة ابتدائي بوابة الفجر اللغة الاجنبية الثانية الفجر التعليم

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