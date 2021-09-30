إصابة 17 شخصاً بحالات اختناق إثر حريق مركب بسافجا

أصيب منذ قليل 17 شخصًا باختناق بينهم إصابة خطيرة في حريق مركب بمنطقة اليزك بمدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر، كانت تجري له صيانة بالمنطقة.

بلاغ بالحادث

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا يفيد باشتعال النيران بأحد المراكب تحت الصيانة بمنطقة اليزك بسفاجا.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحريق، وتبين إصابة 17 شخصًا باختناق وإصابات خفيفة، بينهم إصابة خطيرة لشخص أثناء الحريق.

نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي

تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الأولية لهم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.