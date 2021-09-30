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المشدد 3 سنوات والغرامة لسائق حاز بندقية كلاشينكوف بالبساتين

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة بندقية كلاشينكوف للاتجار بها في البساتين، وبراءة آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «عادل.س.ع»، 54 سنة، سائق و«رمضان.م.م»، 50 سنة، سائق بحيازة سلاح ناري مششخن «بندقية آلية» بغير ترخيص وبقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإحراز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان.

وأضافت شهادة النقيب شرطة أحمد محمد سمير الضابط بقسم شرطة البساتين بضبطه المتهمين نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة أثناء استقلالهما السيارة المأذون بضبطها وتفتيشها قيادة الأول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاحًا ناريًا «بندقية آلية»وذخائر عيار 39 ملي وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على ذخائر من ذات العيار وبمواجهتهما عما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزيا إحرازهما وحيازتهما للسلاح الناري والذخائر بقصد الإتجار.
تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية
وثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوط سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية طراز كلاشينكوف صناعة صينية بماسورة مششخنة عيار 7.62*39 ملي وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وعدد 200 طلقة من ذات العيار كل منهم كاملة وسليمة وصالحة للإستخدام.

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