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حبس عاطل حول منزله لمصنع مخدرات في شبرا الخيمة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:22 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد ضوه
أمرت نيابة شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس عاطل متهم بإدارة منزله وتحويلة لوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها على المدمنين وتجار التجزئة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها

كانت المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن بالقليوبية، بإدارة عاطل منزله لتصنيع المخدرات وترويجها بين المتعاطين وتجار التجزئة في شبرا الخيمة بمنطقة قسم أول شبرا.

تشكل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ويقوم بتصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية لترويجها على المتعاطين وعملائه.

بعرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، توصلت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من منزلة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج المخدرات على عملائه، وبعد استئذان النيابة، داهمت قوة من مباحث قسم أول شبرا الخيمة المنزل.
 
وألقي القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر البودر والأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع و2 كيس متوسط الحجم، بداخله مادة تستخدم في تصنيع مخدر البودر وزجاجة بها مادة كيميائية وزجاجات قطرة وعدد من الأقراص مجهولة المصدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اقر بحيازته المضبوطات بغرض تصنيع المخدرات وتوريجها بين عملائه من اللمتعاطين وتجار التجزئة.

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شبرا الخيمة القليوبية اخبار مصر اخبار الحوادث

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