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بعد توصيل الكهرباء.. تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي للمستحقين ببورسعيد قريبا

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن بدء إطلاق التيار الكهربائي بالموزع الأول من موزعات مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد، وذلك فى إطار تكثيف الجهود للانتهاء من توصيل المرافق بالمشروع بالتوازى مع أعمال رصف الطرق لسرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد

وأكد أنه يجرى تكثيف العمل حاليا لسرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان المختلفة وتسليمه للمستحقين فى أقرب وقت، هذ وقد أعرب اللواء عادل الغضبان أن اسكان الشباب يأتي فى الدرجه الأولي الاهتمامات المحافظة لما لها من ضرورة لحل أزمة اسكان الشباب.
بعد توصيل الكهرباء.. تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي للمستحقين ببورسعيد قريبا
بعد توصيل الكهرباء.. تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي للمستحقين ببورسعيد قريبا
بعد توصيل الكهرباء.. تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي للمستحقين ببورسعيد قريبا
بعد توصيل الكهرباء.. تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي للمستحقين ببورسعيد قريبا
بعد توصيل الكهرباء.. تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي للمستحقين ببورسعيد قريبا
بعد توصيل الكهرباء.. تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي للمستحقين ببورسعيد قريبا

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محافظة بورسعيد الاسكان الاجتماعي اخبار مصر

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