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انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة بيت الزكاة لتوزيع 100 ألف شنطة مدرسية على الأيتام

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:26 م
توزيع شنط مدرسية
توزيع شنط مدرسية
محمود الجلاد
انطلقت اليوم الخميس، المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات المصري، لتوزيع ١٠٠ ألف شنطة مدرسية بمستلزماتها على التلاميذ الأيتام وذوي الهمم بالتعليم الابتدائي والإعدادي العام والأزهري، التي تشمل 5 محافظات هي: (البحيرة - الإسكندرية - مطروح - كفر الشيخ - دمياط).

وقام أعضاء بيت الزكاة، في اليوم الأول للمرحلة الثانية من المبادرة بتوزيع الشنط المدرسية ومستلزماتها على الطلاب الأيتام وذوي الهمم بمحافظات "البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح"، ومن المقرر أن تشمل المبادرة التلاميذ الأيتام وذوي الهمم بجميع محافظات الجمهورية؛ من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتحديد المستفيدين في كل المحافظات.

وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلاقًا من حرص فضيلته على دعم الفئات غير القادرة والأكثر احتياجًا، التي تأتي ضمن برنامج "التعليم" للرعاية التعليمية لغير القادرين، وذلك ضمن المبادرات والجهود التي يقوم بها بيت الزكاة والصدقات المصري في دعم التعليم باعتباره أحد المحاور المهمة التي يتم العمل على تنفيذ مشروعاته بها.

وكان بيت الزكاة والصدقات المصري قد بدأ المرحلة الأولى من المبادرة بتوزيع الشنط المدرسية بمستلزماتها على التلاميذ الأيتام وذوي الهمم بالتعليم الابتدائي والإعدادي العام والأزهري، في 5 محافظات شملت: (أسوان - الأقصر - قنا - سوهاج - البحر الأحمر).

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توزيع شنط مدرسية بيت الزكاة بوابة الفجر الفجر

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