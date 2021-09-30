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شاهد.. تمثال ممشى أهل مصر‬⁩ على كورنيش النيل بوسط البلد

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:28 م
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد تمثال ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بوسط البلد.

وكشف الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، أن مصر عقب 2011 استردت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية.

وقال عبدالجواد، خلال تصريحات صحفية، إن الآثار المصرية محل اهتمام وما زالت لكثير من دول العالم.

وأشار إلى أن هناك أثار كثيرة تم تهريبها عقب 2011، والوزارة تعمل على تتبعها، معقبا: "الحمد لله حققنا نجاحات.. مفيش قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية إلا هترجع آجلا أو عاجلًا".

ونوه مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، بأن الإدارة نجحت في استرداد قطع أثرية من أمريكا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وكندا، وتشيك، والإمارات.

الكلمات المفتاحية

كورنيش النيل تمثال ممشى اهل مصر بوابة الفجر الفجر

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