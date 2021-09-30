شاهد.. تمثال ممشى أهل مصر‬⁩ على كورنيش النيل بوسط البلد

عرضت فضائية "TeN"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد تمثال ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بوسط البلد.





وكشف الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، أن مصر عقب 2011 استردت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية.





وقال عبدالجواد، خلال تصريحات صحفية، إن الآثار المصرية محل اهتمام وما زالت لكثير من دول العالم.





وأشار إلى أن هناك أثار كثيرة تم تهريبها عقب 2011، والوزارة تعمل على تتبعها، معقبا: "الحمد لله حققنا نجاحات.. مفيش قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية إلا هترجع آجلا أو عاجلًا".



