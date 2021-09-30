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تحميل لعبة صب واي Subway Surfers للكمبيوتر والأندرويد

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية، خطوات تحميل لعبة صب واي Subway Surfers للكمبيوتر والأجهزة المحمولة، حيث ازداد البحث عليها في الأونة الاخيرة من جانب العديد من الأشخاص، لممارستها فهي لعبة تندرج تحت ألعاب الأكشن والمطاردة التي يحبها الملايين.

وتدور أحداث لعبة صب واي حول قيام أحد الشباب بإحداث بعض الرسوم على القطارات، وهنا يأتي الشرطي ليحاول الامساك بهذا الشاب، ويجري الشاب بين القطارات ويحاول القفز والتنقل مسرعا لينتهي المستوى الأول والانتقال للمستوى الثاني وهكذا.

تحميل لعبة صب واي Subway Surfers للكمبيوتر
- تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي للعبة
- اختيار كلمة تنزيل
- عقب إتمام عملية التحميل يجب عليك تسطيب اللعبة على الجهاز ومن ثم البدء في اللعب
- يمكنك استخدام لوحة المفاتيح في اللعب من خلال مفاتيح الإتجاهات.

تحميل لعبة صب واي للاندرويد
- تسجيل الدخول لمتجر جوجل بلاي 
- البحث عن اللعبة من خلال كتابة اسم اللعبة ضمن مربع البحث
- القيام باختيار كلمة تنزيل للاستمتاع باللعبة من خلال أجهزة الاندرويد.

الكلمات المفتاحية

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