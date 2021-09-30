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مصطفى مرعي يستقر علي تشكيل شيكو أمام أبوقير للأسمدة
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:31 م
لمياء عاطف
استقر " مصطفى مرعي" المدير الفني لفريق بايونيرز علي تشكيل فريقه امام فريق أبو قير للأسمدة المقرر إقامته اليوم الموافق الخميس 9/30 علي ملعب شربين في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لموسم 2020/2021
وقد جاء تشكيل فريق بايونيرز أمام أبوقير للأسمدة كالآتي
سعد فتحي . محمود الشحات . محمد الصغير .
حازم الشامي . الأمير حسام . احمد فتحي . سعد سمير .
ايمانويل . محمد جميل . حسن طاروخ . احمد الشعراوي