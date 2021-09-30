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مصطفى مرعي يستقر علي تشكيل شيكو أمام أبوقير للأسمدة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
لمياء عاطف



استقر " مصطفى مرعي" المدير الفني لفريق بايونيرز علي تشكيل فريقه امام فريق أبو قير للأسمدة المقرر إقامته اليوم الموافق الخميس 9/30 علي ملعب شربين في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لموسم 2020/2021

وقد جاء تشكيل فريق بايونيرز أمام أبوقير للأسمدة كالآتي

سعد فتحي . محمود الشحات . محمد الصغير .

حازم الشامي . الأمير حسام . احمد فتحي . سعد سمير .

ايمانويل . محمد جميل . حسن طاروخ . احمد الشعراوي

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