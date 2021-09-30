مصطفى مرعي يستقر علي تشكيل شيكو أمام أبوقير للأسمدة







استقر " مصطفى مرعي" المدير الفني لفريق بايونيرز علي تشكيل فريقه امام فريق أبو قير للأسمدة المقرر إقامته اليوم الموافق الخميس 9/30 علي ملعب شربين في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لموسم 2020/2021



وقد جاء تشكيل فريق بايونيرز أمام أبوقير للأسمدة كالآتي



سعد فتحي . محمود الشحات . محمد الصغير .



حازم الشامي . الأمير حسام . احمد فتحي . سعد سمير .



ايمانويل . محمد جميل . حسن طاروخ . احمد الشعراوي