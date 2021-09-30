الغرفة التجارية العربية البرازيلية تحتفل بتدشين مكتب لها بالقاهرة

احتفلت الغرفة التجارية العربية البرازيلية بتدشين مكتب لها بالقاهرة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢١، ليكون ثاني مكاتبها الدولية بالمنطقة العربية بعد مكتب مدينة دبي. تم الافتتاح بحضور هاميلتون موراو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية.





وشارك في مراسم الافتتاح كلاً من: السفير/ أنطونيو باتريوتا- سفير البرازيل لدى القاهرة، والسفير الدكتور / كمال حسن علي- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، وسعادة/ إبراهيم العربي- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية٬ ومعالي الدكتور/ خالد حنفي- الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وسعادة السيد/ أوسمار شخفي- رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية.





يعكس افتتاح مكتب دولي ثاني للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربي والبرازيلي، ويهدف افتتاح هذا المكتب إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع نطاق الاستثمار في المنطقة العربية ومد جسور التعاون والارتقاء بها لتشمل مختلف المجالات، حيث تمثل جمهورية مصر العربية قاعدة استراتيجية للاستثمار، وتحتل المرتبة الثالثة عربياً في حجم التبادل التجاري مع البرازيل فضلا عن كونها الدولة العربية الوحيدة التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل "إتفاقية الميركسور"، وهو ما يبرز أهميتها في توفير الدعم الأساسي للمستثمرين، وتوسيع نطاق الشراكات ، وتوثيق العلاقات وتعزيز التعاون بين الجانبين.





كما تمثل مصر مركزاً لسائر دول أفريقيا بما سيخلق فرص للاستثمارات البرازيلية في مصر ودول الجوار، بما سيتيح استكشاف أسواق جديدة وتشجيع تدويل الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الجانبين.





يُذكر أن افتتاح مكاتب دولية للغرفة التجارية العربية البرازيلية في الدول العربية تأتي إطار الاستراتيجية التي وضعتها غرفة التجارة العربية البرازيلية لتوسيع نشاطها في المنطقة العربية، بعد نجاح تجربة إنشاء مكتب دولي للغرفة في مدينة دبي خلال عام 2019، وذلك تنفيذاً لما تم الإعلان عنه خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي – البرازيلي، بتاريخ 19 أكتوبر 2020، عبر تقنية الـ Video Conference تحت رعاية ومشاركة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.



