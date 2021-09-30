الذهب يسجل مكاسب مؤقتة بعد تراجع أسعار الدولار

استقر الذهب يوم الخميس بعد أن تكبد خسائر على مدى يومين، بدعم من تراجع طفيف للدولار، لكن المكاسب كبحتها توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سرعان ما سيبدأ تقليص دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1729.26 دولار للأوقية وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1730.70 دولار.

وتوقف مؤشر الدولار عن الارتفاع يوم الخميس، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيبدأ في خفض تدريجي للتحفيز هذا العام يبقي العملة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في عام، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات ويضعه على مسار انخفاض فصلي 2.2 بالمئة.

كما تماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.5 بالمئة وهو مستوى لم تسجله منذ أواخر يونيو حزيران.

ويؤدي خفض البنك المركزي للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 21.62 دولار للأوقية.

وربح البلاتين 0.4 بالمئة إلى 954.31 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1891.02 دولار.