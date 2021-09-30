استمرار حبس 9 متهمين في قضية رشوة مطار برج العرب

قرر المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 14، إستمرار حبس 9 متهمين 45 يوما في قضية رشوة موظفين بمطار برج العرب لتهريب تليفونات محمولة بمبلغ 268 مليون جنيه.



صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار عبد السلام نبية وسكرتير الجنايات إيهاب عبد البديع.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 2542 لسنة 2021 إداري قسم شرطة الرمل أول، عندما رصد جهاز الرقابة الإدارية عملية تلقي رشوة بين موظفين في المطار وبين شركاء بشركة مستخلصين لعملية تهريب رسالة تليفونات محمولة ايفون وآخر عن طريق جلبها على متن طائرة شحن إلى قرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الشحنة.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات التي تمت عن طريق تسجيل لقاءات ومكالمات بالصوت والصورة للمتهمين كل من " إ.م.ب" مدير إدارة قرية البضائع بمطار برج العرب و" أ.أ.ع" مدير تعريفه بمطار برج العرب، وكل من " ص.ج.ع"،" م.ز.ال"،" إ.م.ع" شركاء بشركة تجارية و" م.م.ع"،" أ.م.إ"،" م.ش.ع"،" أ.م ع" مستخلصين، اعتزموا على تهريب الرسالة رقم 331 ط.ك عبارة رسالة هواتف محمولة ماركات للايفون 11 وايفون 12 وايفون بروماكس، وساعات رقمية وساعات على هيئة هاتف محمول وواير يورث، ومستلزمات بلاي ستيشن عبر قرية البضائع.



وبعرض ما توصلت إليه التحقيقات على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر حبس المتهمين علي ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحاكمة في قضية الرشوة والإضرار بالمال العام لتهريب الرسالة التي تقدر قيمتها 268،733،536 جنية.