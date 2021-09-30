Advertisements

استمرار حبس 9 متهمين في قضية رشوة مطار برج العرب

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:34 م
متهم
متهم
محمد رجب
قرر المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 14، إستمرار حبس 9 متهمين 45 يوما في قضية رشوة موظفين بمطار برج العرب لتهريب تليفونات محمولة بمبلغ 268 مليون جنيه.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار عبد السلام نبية وسكرتير الجنايات إيهاب عبد البديع.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية رقم 2542 لسنة 2021 إداري قسم شرطة الرمل أول، عندما رصد جهاز الرقابة الإدارية عملية تلقي رشوة بين موظفين في المطار وبين شركاء بشركة مستخلصين لعملية تهريب رسالة تليفونات محمولة ايفون وآخر عن طريق جلبها على متن طائرة شحن إلى قرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الشحنة.
التحقيقات 
وكشفت التحقيقات التي تمت عن طريق تسجيل لقاءات ومكالمات بالصوت والصورة للمتهمين كل من " إ.م.ب" مدير إدارة قرية البضائع بمطار برج العرب و" أ.أ.ع" مدير تعريفه بمطار برج العرب، وكل من " ص.ج.ع"،" م.ز.ال"،" إ.م.ع" شركاء بشركة تجارية و" م.م.ع"،" أ.م.إ"،" م.ش.ع"،" أ.م ع" مستخلصين، اعتزموا على تهريب الرسالة رقم 331 ط.ك عبارة رسالة هواتف محمولة ماركات للايفون 11 وايفون 12 وايفون بروماكس، وساعات رقمية وساعات على هيئة هاتف محمول وواير يورث، ومستلزمات بلاي ستيشن عبر قرية البضائع.

وبعرض ما توصلت إليه التحقيقات على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر حبس المتهمين علي ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحاكمة في قضية الرشوة والإضرار بالمال العام لتهريب الرسالة التي تقدر قيمتها 268،733،536 جنية.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

09:00 ص

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

12:18 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements