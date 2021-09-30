رابط التصويت لصلاح للحصول علي لاعب الشهر بالدوري الانجليزي





أعلنت رابطة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر.





صلاح ينافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي





تواجد في القائمة ستة لاعبين مرشحين وخم :-





جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، أنتونيو روديجر لاعب تشيلسي، آلان سانت-ماكسيمين لاعب نيوكاسل يونايتد، محمد صلاح لاعب ليفربول واسماعيلا سار لاعب واتفورد.





ونجح الفرعون المصري في تسجيل ثلاثة أهداف خلال المباريات الثلاثة التي خاضها رفقة فريقه ضد ليدز وكريستال بالاس وبرينتفورد على الترتيب بواقع هدف في كل مباراة.





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