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تعرف على تفاصيل أزمة محمد عبد الشافي مع منتخب مصر

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:30 م
محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
محمد جمال
يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب ليبيريا وديًا اليوم قبل مواجهة ليبيا ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أيام 8 و11 أكتوبر المقبل.
وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وعلم الفجر الرياضي أن ليس هناك أزمة بين منتخب مصر وكارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك والذي تم استبعاده بسبب الإصابة خلال الأيام الماضية.
ويذكر أن المنتخب الأول تعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي القدير لقيادة الفراعنة خلال السنوات المقبلة ويستعد لمواجهة منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الكلمات المفتاحية

عبدالشافي الزمالك الدوري المصري

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