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البورصة تربح 5.1 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:31 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات  الذى جاء بشكل طبيعى بعد موجة حادة من الهبوط و مع الإعلام عن مناقشة تطبيق الضريبة على ارباح البورصة بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل مع نظرة تفاؤلية بتأجيل أو إلغاء الضريبة.

وربحت البورصة اليوم نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوي 703.3 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 10517نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2722.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3671.6 نقطة.

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