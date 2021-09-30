البورصة تربح 5.1 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات الذى جاء بشكل طبيعى بعد موجة حادة من الهبوط و مع الإعلام عن مناقشة تطبيق الضريبة على ارباح البورصة بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل مع نظرة تفاؤلية بتأجيل أو إلغاء الضريبة.





وربحت البورصة اليوم نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوي 703.3 مليار جنيه.



