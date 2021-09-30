Advertisements

الطيران المدني الفرنسي يعلق الرحلات من مطاري باريس

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:46 م
الطيران الفرنسي
الطيران الفرنسي
وكالات

علق الطيران المدني الفرنسي، اليوم الخميس، الرحلات من مطاري باريس بسبب عطل فني، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، أن بلاده استدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بسبب "الخطورة الاستثنائية" لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا الذي أفضى إلى الغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات من باريس.

 

وقال لودريان في بيان: "بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن استدعي فورا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا. إن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 سبتمبر".

الكلمات المفتاحية

مطارات باريس فرنسا الطيران الفرنسي

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا

في تصعيد بشأن صفقة الغواصات.. فرنسا تستدعي مبعوثيها من الولايات المتحدة وأستراليا

فرنسا: صفقة الغواصات الأسترالية الأمريكية "خطأ فادح"

أستراليا تدافع عن تعاملها مع صفقة الغواصات الفرنسية

فرنسا: اتصال بين ماكرون وبايدن في الأيام المقبلة بعد أزمة الغواصات

أستراليا: فرنسا علمت بمخاوف "خطيرة" بشأن الغواصات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

09:00 ص

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

12:18 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements