الطيران المدني الفرنسي يعلق الرحلات من مطاري باريس

علق الطيران المدني الفرنسي، اليوم الخميس، الرحلات من مطاري باريس بسبب عطل فني، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، أن بلاده استدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بسبب "الخطورة الاستثنائية" لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا الذي أفضى إلى الغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات من باريس.

وقال لودريان في بيان: "بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن استدعي فورا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا. إن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 سبتمبر".