Advertisements

جهاز مدينة بدر تصدر 13 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة بمنطقة قطع أراضي الإسكان العائلي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:46 م
جانب من المخلفات
جانب من المخلفات
أحمد الشيخ

‎‎‎‎صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه  تم شن  حملة مكبرة لضبط المخالفات بمنطقة قطع أراضي الإسكان العائلي بالحي الأول، المجاورة الخامسة، موضحاً أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 13 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، كما تم رفع 18عداد كهرباء ببعض المنشآت المخالفة بقطع الأراضي، لمنع عودة ممارسة النشاط المخالف.


وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة بقيادة العقيد وليد هريدي، رئيس قسم شرطة التعمير.

وأكد المهندس عمار مندور، استمرار شن الحملات بالمناطق المختلفة وعدم التهاون مع المخالفين لمنع الظواهر العشوائية، مطالباً حائزي قطع الأراضي وسكان المدينة بعدم ارتكاب أي مخالفات لمنع اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ ساعتين و 49 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

09:00 ص

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

12:18 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements