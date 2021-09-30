تعرف على حجم البضائع المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 294013 طن بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1630 حاوية مكافئة.



وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 53 سفينة، كما بلغ إجمالي عدد السفن التى تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ لمينائي الإسكندرية والدخيلة 32 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم دخول وخروج عدد 9512 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.



هذا وقد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.



