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منة جلال تعلق على أداء مي كساب في حكاية " عقبال عوضك"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:46 م
منة جلال
منة جلال
آيه عبد العزيز
علقت الفنانة منة جلال على حكاية " عقبال عوضك للفنانة مي كساب وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع " فيسبوك"



كتبت منة جلال :"عقبال عوضك قصة إنسانية عظيمة مي كساب ايه الحلاوة دي و التمثيل و الاحساس اللي يدخل القلب محمد جمعة مش جديد عليك الحلاوة في التمثيل بجد قصة تحفة و إنسانية و لما يبقي التمثيل من القلب لازم يوصل علاطول للقلب".

أضافت :"الف مبروك المنتجة الجميلة مها سليم و المخرج الجامد معتز حسام الدين"


يذكر ان حكاية عقبال عوضك تأليف فداء شندويلي وإخراج معتز حسام بطولة مي كساب،محمد جمعه".

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مي كساب منة جلال عقبال عوضك زي القمر الفجر الفني

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