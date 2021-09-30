منة جلال تعلق على أداء مي كساب في حكاية " عقبال عوضك"

جلال على حكاية " عقبال عوضك للفنانة مي كساب وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع " فيسبوك"







كتبت منة جلال :"عقبال عوضك قصة إنسانية عظيمة مي كساب ايه الحلاوة دي و التمثيل و الاحساس اللي يدخل القلب محمد جمعة مش جديد عليك الحلاوة في التمثيل بجد قصة تحفة و إنسانية و لما يبقي التمثيل من القلب لازم يوصل علاطول للقلب".



أضافت :"الف مبروك المنتجة الجميلة مها سليم و المخرج الجامد معتز حسام الدين"





يذكر ان حكاية عقبال عوضك تأليف فداء شندويلي وإخراج معتز حسام بطولة مي كساب،محمد جمعه".

علقت الفنانة منة